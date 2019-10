Los trabajos que se realizaron en Plaza Libertad -Esmeralda y Francisco Beiro, Florida Este- incluyen la modernización por completo de los caminos internos y las veredas perimetrales, mejorando no solo su estética, sino también su estructura. Además, se remodeló uno de los patios de juegos con la incorporación de piso antigolpes y se realizaron trabajos de mantenimiento en los juegos existentes.

