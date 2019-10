“El ambiente es muy agradable y Bocas nos brinda muchas opciones. Me gustó la clase de Maru Botana. La organización es excelente, pudimos estacionar bien, el predio está limpio y es muy amplio. Ojalá que lo sigan haciendo”, completó Micaela Sibio, vecina de Martínez.

En el escenario principal se realizaron clases magistrales y demostraciones donde no quedó secreto por develarse. Una lista de cocineros que incluyó a Christophe Krywonis, Maru Botana, Christian Petersen, Juliana López May, Juan Braceli, Iwao Komiyama, Felicitas Pizarro, Marta Ramírez y Martín Lukesch, entre muchos otros.