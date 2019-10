Achával expresó: “No podemos aceptar que en un país que produce alimentos comprar carne, leche o harina sea un privilegio de pocos. No se puede aceptar que Cambiemos obligue a la gente a tener que elegir entre su salud, su alimentación o los servicios”. Y describió: “Pero eso es lo que pasa. Hoy en Villa Rosa, una jubilada nos contaba con angustia que esta mañana había pagado 7 mil pesos de luz y que con lo que cobra, no le alcanza para, además, comprar los medicamentos o ir al almacén”. “De esas realidades es de las que nuestro país tiene que levantarse”, remató.

“Como dice Alberto, revertir la situación social que vive nuestro país tiene que ser una prioridad de todos”, afirmó. Y dijo que “en el Frente de Todos sabemos que este problema no se resuelve con un plan sino con un país de pie, en donde cada ciudadano tenga un trabajo que le permita cubrir sus necesidades, pero hoy necesitamos empezar a pensar cómo vamos a hacer para construir esa Argentina más justa e inclusiva”.