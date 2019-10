La falta de presencia del Estado en las calles de José C. Paz las convierte en tierra de nadie. A plena...

Las denuncias que llegan a diario al Whatsapp de SMnoticias son centenares. No hay quien los escuche...

La falta total de obras y servicios básicos en José C. Paz no solo tiene su consecuencia en la calidad de vida, también en el riesgo que conlleva salir de noche. “Vivimos con el corazón en la boca”, exclama Héctor, en contacto con el Whatsapp de SMnoticias .

José C. Paz, el oasis de la delincuencia: “Sin luz, sin calles, vivimos con el corazón en la boca”