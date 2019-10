La joven gimnasta artística Martina Dominici obtuvo la ansiada clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio, que se disputarán en el 2020, tras ubicarse en el puesto 31 en el All Arround Individual del Mundial de Stuttgart, de modo que será su primera participación en la cita deportiva más grande del mundo.

