La universidad organizó ayer una nueva jornada de filosofía y música junto a Darío Sztajnszrajber, Lucrecia Pinto y la banda “Vaca profana” quienes, en esta ocasión, presentaron “El otro”, una propuesta para pensar sobre aquello que nos resulta ajeno o distinto. ¿Quién es el otro? ¿Puedo acceder al otro?.

La entrada no tenía costo sino que se entregaba a cambio de un alimento no perecedero. Las casi 4 mil personas que asistieron permitieron que la UNAHUR colectara más de 1500 kilos de alimentos no perecederos y más de 600 litros de leche que la casade estudios hará llegar a comedores y merenderos de la región.

“Es un orgullo y una gran alegría que un viernes a la noche, en el segundo cordón del conurbano, 4 mil personas vengan a escuchar una clase de filosofía y rock nacional. Es impresionante. Rompe con todos los prejuicios que hay con las Universidades del conurbano y sus estudiantes” indicó, al comienzo del evento, el rector Jaime Perczyk. “Esto tiene que ver con que la Universidad Nacional de Hurlingham es de esta comunidad y trabaja con, para y desde ella” agregó.