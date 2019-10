Por su parte, el veterano de guerra Jorge Omar Barrera consideró: “Ya tenemos 20 años como institución en San Fernando, un orgullo para todos los sanfernandinos. No es fácil tener 20 años como institución y llevarla adelante, obvio que gracias a la gestión de Luis Andreotti”. Y recordó: “Juan ‘Tano’ Cimino fue un puntal muy importante para nosotros, muy buen gestionador con el intendente y el Departamento Ejecutivo, Pero como dijo él mismo, tenemos que seguir adelante”.

El presidente del Centro de Ex Combatientes, Luis Gauna, muy emocionado expresó: “Son 20 años de constituido legalmente, pero ya veníamos luchando desde 1983 a nivel barrios, empezando a reclutar compañeros. Hemos progresado gracias a la mano que nos da el intendente. Sin este apoyo se hubiera complicado mucho, y como es ‘malvinero’ se simplifica todo. Y cada vez recibimos más reconocimiento, porque nos van conociendo a nosotros y a nuestras historias, lo que moviliza a la gente”.

“Realmente es un lindo recordatorio y un homenaje a los ex combatientes, compartir con la familia y con ellos siempre es un gusto, más en este momento cuando en este año se fue físicamente Juan Cimino -porque ellos siempre están presentes- y el Municipio en nombre del pueblo de San Fernando siempre está para hacerle un homenaje a los héroes contemporáneos que hoy tenemos”, destacó Luis Andreotti al finalizar el acto.

En el Salón de Usos Múltiples del nuevo cuartel de los Bomberos Voluntarios de San Fernando, se llevó a cabo una cena en celebración de los 20 años de la constitución del Centro de Ex Combatientes de Malvinas del distrito, a la que asistió el intendente Luis Andreotti junto a Alicia Aparicio, secretaria de Salud Pública, Desarrollo Humano y Políticas Ambientales y candidata a diputada nacional.

Luis Andreotti compartió el 20 aniversario del Centro de Ex Combatientes de Malvinas