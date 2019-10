Las denuncias que llegan a diario al Whatsapp de SMnoticias son centenares. No hay quien los escuche...

En el mismo contacto con este medio, la vecina cuenta que en la estación Sol y Verde “no se puede transitar por el descontrol y falta de presencia del Estado” en lo que proliferó como una feria popular, donde cartoneros y chatarreros venden elementos que encontraron revolviendo residuos en la ciudad de Buenos Aires, o al menos eso aducen. “Se quedan todo el día ahí, comen y hacen sus necesidades, y todo queda en el suelo para que nadie lo limpie”, denuncia. Además “se drogan, y la Policía dice que no pueden sacarlos porque los amenazan”.

Ocurre en el barrio Sol y Verde. Es la calle Bela Bartok, en su intersección con Fray Butler. Ante la solicitud de asfalto, el gobierno de José C. Paz les tiró cerámicas rotas. Indignante.

José C. Paz: Pidieron asfalto, les pusieron cerámicas rotas