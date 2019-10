Y Romina finalizó diciendo: “Vine por una diseñadora en especial y me encantó todas las propuestas. Pudimos aprovechar el día al aire libre con amigos y familia”.

Otra emprendedora de San Fernando, Sandra, de ‘Cosa Mía’, agregó: “Tengo productos en madera y contenedores en tela. Me encanta Warmichella y este año tuvimos la suerte de participar, estamos felices porque esto es una fiesta”.

La emprendedora, Cecilia de ‘Cambá Deco’, sostuvo: “Vendemos delantales, manteles, lonas y bolsos pintados a mano. Es la primera vez que participo, la organización me parece excelente y la recepción de los vecinos es muy buena”.

Entre los famosos que pasaron por el Parque Náutico, el reconocido periodista Juan Pablo Varsky llegó junto a su esposa y sus hijos. “Muy lindo evento, no lo conocía. La primera vez que vengo a Warmichella y a esta parte de San Fernando. Me gustó mucho este predio municipal, como están distribuidos los stands y ahora estamos haciendo cola para comprar algo. El clima acompañó por lo que un programa de domingo espectacular”, aseguró.

“Sin Juan Andreotti esto no se podría hacer y estamos muy agradecidas por su presencia. También nos visitaron muchos influencers y famosos que vivieron Warmichella desde sus inicios y siempre nos acompañan”, agregó.