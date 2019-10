“Son 26 camas, adaptadas para un paciente adulto mayor, con sus baños adaptados, sillas de ruedas, etc. Y va a tener diez camas de terapia intensiva más. Ya teníamos la terapia más grande de la provincia con 32 camas, aumentamos diez camas más en cada época invernal, y ahora sumamos diez más. Asique vamos a tener prácticamente 50 camas de terapia intensiva que puedan dar respuesta a lo que la región necesita como demanda”, finalizó.

Por su parte, el secretario de Salud local, Fabián Basílico, dijo: “Nos adelantamos y empezamos con este prototipo para dar respuesta a lo que está pasando. Los adultos mayores requieren de una atención distinta, no solo en la infraestructura, sino especialistas que estén preparados para esto. Entonces vamos a tener médicos orientados a la geriatría, la gerontología, enfermería preparada para la atención de este grupo colectivo de personas. Va a contar con todas las especialidades y con gente preparada para la atención diaria”.

El jefe comunal afirmó: “Habíamos prometido este lugar en el 2015. No es exactamente lo que habíamos planteado, debido a la crisis y a un montón de problemáticas que atraviesa el país y el sistema público de salud de la provincia de Buenos Aires. Pero seguimos amplificando las prestaciones con este lugar nuevo, lindante con el Hospital de Rehabilitación, con 26 camas y 10 más para la terapia, complementando a la terapia que ya teníamos y que ya era la más grande de la provincia, la cual habíamos fortalecido ante la gran demanda. Eso nos potencia para seguir siendo sostén de la salud pública”.