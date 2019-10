“Hay que unir a la generación del conocimiento con la productiva y de servicio para generar ideas que solucionen los problemas de la población porque la salud tiene que ser el motor del renacimiento de la Argentina. Pero también hay que aplicar el sentido común y por eso una de las primeras medidas de nuestro próximo gobierno será facilitarle los medicamentos a todos los argentinos que hoy no tienen acceso a ellos”, finalizó el ex ministro de Salud de la Nación.

“Los argentinos tenemos que reflexionar sobre lo que ha pasado en estos últimos cuatro años para decidir nuestro próximo rumbo con responsabilidad. Queremos, pero sobre todo necesitamos tener un país inclusivo que no deje a nadie afuera del sistema e incluya a todos sus ciudadanos a nivel economía, salud, educación y cultura”, concluyó Sujarchuk.

El intendente Ariel Sujarchuk recibió en el Palacio Municipal al ex ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, con quien luego recorrió el Polo Sanitario de Matheu y el Polo de Educación Superior de Escobar, donde brindaron una charla para alumnos y docentes.