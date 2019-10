La falta de presencia del Estado en las calles de José C. Paz las convierte en tierra de nadie. A plena...

“Quiero denunciar al municipio de José C. Paz por abandono total del barrio Concejal de León”, escribe Mariela. “Las calles son de tierra y los pozos enormes, nada de asfalto, todo un desastre”, agrega la mujer indignada con la administración de Mario Ishii, según redacta. Ni nombre tiene la calle, paralela a Cesareo de Quirós, entre Guadalajara y Quito. Así de destrozado está todo el barrio.

“Hace cuarenta años vivo en el barrio Alberdi de José C. Paz, la cuadra de mi casa, Compostela entre Agrelo y 11 de septiembre se inundó siempre, y nunca hicieron nada para evitarlo”, exclama Lucas, vecino que no se resigna a vivir mal por la desidia del Estado Municipal.

Las denuncias que llegan a diario al Whatsapp de SMnoticias son centenares. No hay quien los escuche en el gobierno de José C. Paz y encuentran en este medio una vía de reclamo que, con seguridad, saben, le llega al intendente Mario Ishii.

Son cientos los vecinos de José C. Paz que se cansaron de vivir en el abandono