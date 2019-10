“Tenemos esperanza de que vengan vientos reparadores para los miles de trabajadores que quedaron en la calle y para las pymes que tuvieron que cerrar. En eso me parece que tanto el gobiuerno de Alberto Fernández como el de Axel Kicilof van a tener que llevar a cabo una tarea muy grande”, señaló Zamora, que en el comienzo de la charla dio unas palabras de bienvenida, y agregó: “Nosotros estuvimos, como muchos municipios, trabajando aisladamente con una discrecionalidad de la gobernadora Vidal, priorizando obras en distritos afines al oficialismo. Por lo tanto lo que viene es un trabajo en conjunto tendiente a poder llevar tranquilidad a todos los hogares”.

En este sentido, explicó la importancia que tendrá el rol de la industria como fuerza de desarrollo para los años venideros. A su vez, recordó que Argentina debe recuperar el manejo soberano de sus decisiones políticas y económicas, lo que le permitirá generar soluciones con herramientas de gestión pública -para hacer frente a los distintos desafíos que se presenten-que estén consensuadas por las mayorías, y no digitadas desde el Departamento de Estado norteamericano, haciendo referencia a la actual relación de dependencia y subordinación que mantiene el gobierno nacional con el país norteamericano.