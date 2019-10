De la misma, participó el diputado provincial y candidato a intendente Juan Andreotti, quien expresó: “Hoy disfrutamos junto a muchísimos vecinos de esta Gimnasiada de los diez polideportivos de San Fernando. Ver a los chicos y a las chicas disfrutando y bailando, haciendo gimnasia y que la familia pueda venir a ver el espectáculo que hacemos con mucho cariño junto a cada uno de los profesores y directores de los polideportivos, es excepcional. No me canso de agradecer por el esmero y el cariño que ponen en cada actividad que hacen, para que cada uno de los sanfernandinos se sienta feliz cuando concurre a nuestros polideportivos”.

