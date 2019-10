Ocurrió ayer en Olivera y Villegas. Intervinieron Bomberos y personal de Defensa Civil. No se registraron...

Finalmente, consultado por la denuncia que hicieron los concejales del Frente de Todos al respecto de campaña sucia , el hombre de Juntos por el Cambio dijo que “el planteo de corte de boleta surge cuando uno ve al distrito ahora y cómo estaba antes”. “Más allá de la crisis económica, los vecinos no quieren de nuevo a los punteros y al abandono”, expresó el jefe comunal, quien negó estar haciendo campaña sucia al señalar que “trabajamos con propuestas, defendiendo lo que hicimos y entendiendo que hay un genuino deseo de la población de no volver atrás”.

En el contexto de tomar “ideas del debate político local, incluso de algunos precandidatos de la oposición”, cobra fuerza la especulación de un acuerdo con quien resultó segundo en la interna del Frente de Todos, Gustavo Torres, coordinador del Instituto Tecnológico de la Unión Obrera Metalúrgica. “Cursos de oficios en clubes, instituciones barriales y hasta en las iglesias, son propuestas que vamos a llevar adelante”, explicó, entre otros proyectos como polos gastronómicos, el desarrollo de un parque industrial y el de un Distrito del Conocimiento. “Hay muchos sectores políticos con los que coincidimos, y me parece muy bueno sumar, tengo la responsabilidad de hacerlo porque soy el intendente, y creo que lo voy a seguir siéndolo”, sostuvo.