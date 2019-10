La falta de presencia del Estado en las calles de José C. Paz las convierte en tierra de nadie. A plena luz del día se roban patentes de autos estacionados. Quedaron grabados en su accionar.

Se mueven en autos de alta gama. Impunes, no tienen temor porque saben que en José C. Paz no se van a topar con patrullas municipales ni cámaras de seguridad del gobierno local. A pesar de esto, quedaron captados por un circuito de seguridad privado.

Ocurrió esta semana por la tarde en Santa María y Cristóbal Colón, frente a la Escuela 9 de José C. Paz. Los mismos delincuentes, dicen los vecinos que se contactaron con este medio, quisieron robar más tarde en el barrio Vucetich.