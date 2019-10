Ocurrió ayer en Olivera y Villegas. Intervinieron Bomberos y personal de Defensa Civil. No se registraron...

Finalmente, los concejales que pertenecieron al proyecto de Hugo Curto hablaron del uso de los recursos públicos para hacer una campaña sucia, “armas que nunca en la historia de Tres de Febrero se utilizaron, por lo que vamos a actuar legalmente al respecto, y lamentamos que en eso esté involucrada la propia familia del intendente”. A las repreguntas sobre la denuncia a medias, Máximo Rodríguez no quiso dar más detalles, y se limitó a responder que “es una estrategia que la haremos oportunamente”.

Fue ‘Pietra’ quien se explayó en a conferencia con críticas a la actual administración municipal, “conducida por alguien que cree que conquistó el partido en 2015 y que a partir de ese momento nació el municipio”. “No se puede manejar a las instituciones de una manera despótica, como sucede en el Concejo Deliberante”, manifestó, y dijo que Diego Valenzuela “tiene temor por lo que vendrá, porque no tuvo ética, y quizás no le encontremos las cuentas claras”.

Cuando SMnoticias les consultó a los ex ediles ingresantes por la lista de Jofré sobre el llamado al corte de boleta del Frente de Todos en favor de Diego Valenzuela, Jimena Bondaruk opinó que a su par lo tiene que “juzgar la historia y el pueblo de Tres de Febrero”, mientras que Daniel Pietrantonio consideró que la decisión de Jofré “es irrelevante, porque es el pensamiento de una persona, y no nos cambia nada”.

De todas formas, la unión no logra mayoría en el Legislativo, situación que le restó trascendencia al anuncio y lo limitó a una acción más de campaña. Al respecto el presidente de la bancada justicialista, Máximo Rodríguez, opinó que “el espíritu de nuestra unión es encontrar puntos en común y no especular en cuanto al número”.