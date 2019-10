Ocurrió ayer en Olivera y Villegas. Intervinieron Bomberos y personal de Defensa Civil. No se registraron...

Desde la empresa “Mostaza” no se han manifestado públicamente hasta el momento.

Esto último da a pensar que tal vez esto haya sido gente ligada al ex sciolista la que hackeó la pantalla. “Lo único que puede hacer el mediocre de Franco La Porta”, escribió un usuario en redes sociales. “Me imagino el aluvión de votos que va a tener con esta brillante jugada”, señaló otro.

Las personas que caminaban ayer en la tarde por la avenida Presidente Perón a la altura de Rodríguez Peña, en San Miguel, se vieron sorprendidas al notar que la cartelería de la casa de hamburguesas “Mostaza” no mostraba su habitual publicidad sino imágenes que denostaban al intendente Jaime Méndez. ¿Otra más de Franco La Porta?