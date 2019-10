En la fase final de los Juegos Bonaerenses que se disputaron en Mar del Plata, los representantes de la Municipalidad de Escobar ganaron 7 medallas de oro, 5 de plata y 7 de bronce. Con dichas conquistas la delegación ocupó el puesto 21° del medallero, compuesto por 134 distritos participantes, y logró una marca muy cercana a la mejor de su historia que son los 20 podios del año pasado.

Las medallas doradas que obtuvo la delegación escobarense fueron en las siguientes disciplinas adaptadas: Salto en Largo Masculino Sub 16, Boccia Mixto y en las pruebas masculinas de Natación de 25 Metros Libre Sub 16 y 50 Metros Libre. El resto de las preseas de oro fueron 2 en Tenis de Mesa Sub 16 y una en Burako Mixto.

En tanto, las medallas de plata conseguidas por los representantes de Escobar fueron en las competiciones adaptadas de Salto en Largo femenino y también masculino, y en la carrera masculina de Velocidad. También se conquistaron los segundos puestos en Ajedrez y en la carrera masculina de Posta Sub 18.

Por último, la delegación de Escobar conquistó las preseas de bronce en la prueba masculina de Natación de 50 Metros Libre Sub 16, en la carrera femenina de 1200 Metros Sub 14, en Lanzamiento de Martillo Masculino y en Artes Plásticas Mixto. Las tres medallas de bronce restantes fueron en las disciplinas adaptadas de Salto en Largo Masculino, Lanzamiento de Bala Masculino y en la carrera masculina de Velocidad.