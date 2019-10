En el torneo provincial de Mar del Plata, la delegación sanfernandina obtuvo oro en Pentatlón Masculino, Truco, Hockey Masculino Sub 18, Atletismo PCD Salto en Largo Masculino y Atletismo PCD Lanzamiento Disminuidos Visuales. Además, plata en Rugby Masculino Sub 16 y Atletismo PCD en 100 Metros Libres Sub 16. Los podios de bronce fueron para el Club San Fernando en Hockey Femenino Sub 16 y Masculino Sub 14.

El Municipio de San Fernando volvió a destacarse en los Juegos Bonaerenses con su delegación de más de 200 deportistas en las distintas disciplinas de la competencia provincial que tuvo lugar en la ciudad balnearia de Mar del Plata. En el torneo, los sanfernandinos lograron cosechar 4 medallas doradas, 2 plateadas y 2 de bronce, ubicando a la ciudad en el puesto 48 sobre 135.

Los que llegaron a lo más alto de los podios fueron deportistas de disciplinas individuales y grupales. Las medallas de oro fueron en Atletismo PCD Salto en Largo Masculino Motor, Fabián Escalante; Atletismo PCD Lanzamiento Disminuidos Visuales Masculino, Lucio Barraza; Pentatlón Masculino, Alberto Gilardoni y Daniel Martínez; y Truco, José Soler y Roberto Boucherles. Además, volvió a imponerse el Club San Fernando en Hockey Masculino Sub 18.

Por el lado de las preseas plateadas, triunfaron en Atletismo PCD en 100 Metros Libres Masculino Motor Sub 16, Alexander Rojas; y el seleccionado local de Rugby Masculino Sub 16. Y también hubo bronces para el Club San Fernando en Hockey Femenino Sub 16 y en Hockey Masculino Sub 14.

Cabe destacar que el Municipio de San Fernando mantiene una fuerte inversión en infraestructura, con un circuito de 9 polideportivos -y el 10 en construcción- distribuidos por diferentes puntos de la ciudad, logrando que haya 1 centro deportivo cada 20 mil habitantes. Se trata de ámbitos de excelencia con piletas climatizadas; canchas de Fútbol, Hockey y Tenis; SUM; vestuarios y baños habilitados para personas con discapacidad; y Escuelas Municipales Deportivas.