Asimismo, analizó los nuevos desafíos a los que debe enfrentarse el derecho laboral. En particular, los derivados del trabajo en plataformas digitales, un fenómeno de crecimiento exponencial cuyo estudio busca fomentar el trabajo decente en el mundo digital.

Durante su disertación, el ex diputado hizo un recorrido por la evolución de la Ley de Contrato de Trabajo. Desde su sanción original, su invalidez durante el golpe de Estado de 1976 y su proceso de recuperación luego del retorno a la democracia. En particular, señaló los avances obtenidos en la protección de los derechos humanos de los trabajadores durante el 2010 y el 2015 -período que lo tuvo como actor privilegiado- y señaló el camino que aún resulta necesario recorrer para su plena vigencia.

En el marco de una importante actividad académica sobre la actualidad del derecho del trabajo, en la tarde del jueves, el presidente de la institución, Marcos Vilaplana, recibió al abogado laboralista y ex diputado nacional, Héctor Recalde, acompañado por autoridades del Colegio de Abogados.

El Colegio de Abogados de San Martín recibió al ex diputado Héctor Recalde