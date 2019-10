Finalmente, Miguel Ángel Pichetto aseguró que “se terminó el ajuste”, porque “la gente no da más”. En ese sentido afirmó que se logró un equilibro en los precios de las tarifas, y que están dadas las condiciones para “estabilizar la economía, terminar con la inflación, e iniciar el crecimiento”.

“Quiero ratificar la voluntad de acompañar a hombres jóvenes como Ezequiel -Pazos- que cambiarán el destino de José C. Paz”, sostuvo el senador nacional, y en referencia al atornillado intendente Mario Ishii, exclamó: “nada dura para siempre, y en la política la perseverancia es un valor central”. “A veces la sociedad tarda en darse cuenta, y Ezequiel -Pazos- ya abrió un camino, el que en algún momento el vecino se lo va a reconocer”, sostuvo el candidato peronista.

Esta tarde, ante cientos de vecinos, en su mayoría jóvenes, el candidato a vicepresidente de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, visitó José C. Paz, donde fue recibido por el candidato a intendente local, Ezequiel Pazos. Lo hizo junto al senador nacional Esteban Bullrich.

Pichetto: “Son hombres jóvenes como Ezequiel Pazos los que cambiarán el destino de José C. Paz”