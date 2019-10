A su lado, María Cafiel completó: “Es muy lindo ver como el hospital va creciendo. Yo me atendía con un dentista privado hasta que un día vine acá por una urgencia. Desde ese momento que vengo siempre porque la atención es buenísima y la calidad humana excelente”.

El espacio, construido con paneles sanitarios que impiden la acumulación de bacterias, tiene equipos de última tecnología, sector de radiología con sistema digital de resultados y esterilización particular del instrumental.