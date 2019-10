Para cerrar, el candidato a Intendente declaró “Necesitamos que nuestros comercios locales no solamente sientan que hay un Municipio que fomenta el consumo y la producción local, para que quienes invierten y se esfuerzan puedan ganar lo que les corresponde; sino también uno que les haga ver con acciones y medidas su intención para que los comercios puedan seguir creciendo”.

Achával, mencionó que “Cuidar al comercio no solamente tiene que ver con fomentar el consumo, también con el cuidado del espacio público. No podemos esperar que haya ventas en un local si la calle está a oscuras o pretender que un comerciante pierda todo el esfuerzo del día en un robo cuando cae la noche. De eso también queremos hacernos cargo”.

Batakis agregó: “No es cierto que los salarios bajos le dan más rendimiento a una economía, porque achican su costo. Son los salarios altos los que permiten que se cumpla la cadena de consumo local, haciendo que los trabajadores puedan irse de vacaciones, llevar a sus hijos a pasear, invertir en su comercio”. Y luego afirmó que “Nos hicieron creer que el consumo no puede ser factor de crecimiento. Pero en la Argentina el consumo interno implica el 74% del Producto Bruto. Es decir que si se frena el consumo interno se cae la economía, cierran las empresas y los comercios. Y eso es lo que estamos viendo”.

Achával dijo que “No se puede sostener un país en donde el comerciante o las empresas no tienen capacidad de venta. ¿Qué es lo que pasa con eso? Que ese comercio que generaba trabajo para 3 ó 4 personas, deja de poder hacerlo. Que ese comercio que antes mantenía a 3 ó 4 familias, pasa a ser el sostén de cada vez menos hogares. ¿Y eso en qué redunda? En un deterioro en la calidad de vida de los pilarenses, y de nuestros centros urbanos”. Y refiriéndose a la propuesta del Frente de Todos mencionó “A eso se refiere Alberto cuando habla de prender la economía. De desarrollar políticas concretas, como desdolarizar las tarifas, que rápidamente alivien el ahogo que viven comercios y Pymes, y permitan de a poco poner en marcha la rueda productiva, las ventas, la rentabilidad y, en consecuencia, la generación de trabajo. Eso, en definitiva es lo que va a traer orden a la vida de mucha gente que hoy no puede hacerle frente a la realidad”.

Por su parte, Battakis describió que “La Argentina no solamente vive una hiperinflación, que este año va a superar el 50%, además tenemos alto desempleo y un gobierno que sigue destruyendo la matriz laboral”. Luego detalló: “Cuando los servicios se compran en dólares, eso impacta en las tarifas. Y eso significa que quienes terminan pagando las devaluaciones es directamente el bolsillo de los trabajadores y las economías de las empresas, Pymes y de los comercios locales”.