Durante la reunión estuvieron presentes también, el secretario de Educación y Deportes del Municipio, Martín Tufeksian; el director ejecutivo de la Asociación Argentina de Tenis y ex tenista, Martin Vassallo Argüello; y la directora de Iniciación de la asociación, Romina Puglia.

Por su parte, Mariano Zabaleta expresó: “Estamos muy contentos y muy agradecidos, tratando de que el tenis pueda llegar a todos los rincones de la Argentina, que todos tengan posibilidad de jugar y que no quede marcado como un deporte elitista”.

El intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, se reunió con el vicepresidente de la Asociación Argentina de Tenis y ex jugador, Mariano Zabaleta, para acordar la puesta en marcha del Programa de Tenis Escolar, que acerca a los chicos de las instituciones primarias públicas la posibilidad de practicar este deporte. Es el primer municipio del país donde se implementará esta novedosa propuesta de inclusión.

