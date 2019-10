Los vecinos no se resignan a vivir en la anarquía. Padecen la falta del Estado municipal pero reclaman...

La joven casa de estudios ya cuenta con 13 mil estudiantes, en “malos momentos para la educación pública argentina”, dijo ante los presentes el rector universitario. No obstante, Perczyk fue optimista al decir que “ante circunstancias tan difíciles como las que vive la Argentina, hay un horizonte”. Asimismo sostuvo que “es momento de que la Universidad se ponga al servicio de los grandes temas que tiene el país, para crecer, para desarrollarse, para resolver la injusticia social, la desigualdad, y el falso federalismo”, y en ese sentido reclamó que “la Universidad tiene que poder ofrecer la producción de conocimiento en relación a la energía, el agua, los alimentos, la escuela secundaria. Es necesario que la Universidad reclame lo que tenga que reclamar pero también que se ponga al servicio del pueblo y la Argentina para el necesario camino al desarrollo nacional y social”.

El plan de obras continuará con nuevos talleres, salones de eventos, comedor, aulas y espacios parquizados, en el predio de Villa Tesei que perteneció al frigorífico Tres Cruces, que sufrió un incendio en 2013 . El nuevo espacio que conecta ambos edificios es un pasillo sobre el cual se eleva una estructura blanca de hormigón, que era parte de la ex empresa de embutidos. Se destaca allí el lactario, un área con las comodidades necesarias para que las madres trabajadoras y estudiantes puedan extraer leche materna y guardarlo en una heladera, para luego alimentar a sus bebés. El sector cuenta con heladera, sillones, espacio de higiene, cambiador, además de juegos para los chiquitos y un televisor.