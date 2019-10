“Tengo un vínculo especial con los vecinos de Benavídez, porque aquí es donde crecí y donde formé mi familia. Estar cerca de ellos me permite palpar de primera mano cómo viven la diaria y cómo afrontan el duro contexto social y económico”, expresó Zamora, y agregó: “Sabemos que los próximos años no serán fáciles, pero con un gobernador como Axel Kicillof y un Presidente como Alberto Fernández, la Argentina volverá a ponerse de pie”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com