El ciclo continuará el sábado 5 de octubre a partir de las 20. En el auditorio del Museo de la Reconquista, en Padre Castañeda y la avenida Liniers, se presentará el grupo musical “Criollitos swing” y luego será el turno de “Viticus”, banda liderada por el legendario Víctor ‘Vitico’ Bererciartúa, ex bajista y cantante de la banda de heavy metal de los años 1980 “Riff” junto a Norberto ‘Pappo’ Napolitano.

En la segunda fecha del ciclo municipal “Jazz & Blues” de Tigre, el artista cubano Ibrahim Ferrer Junior, hijo de la estrella cubana Ibrahim Ferrer, cantautor y ex líder del Buena Vista Social Club, se lució en el auditorio del Museo de la Reconquista con un concierto a puro jazz.