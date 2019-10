Un tren de la línea San Martín embistió a un vehículo en San Miguel que cruzó las vías al no encontrarse...

La doctora Silvana Eliana Tristán, secretaria de la Defensoría Civil de San Martín y jueza del Juzgado de Familia 1 de San Miguel perteneciente al mismo departamento judicial, sostuvo: “La violencia de género atraviesa todas las clases sociales. Me sorprendí porque sé que en Malvinas Argentinas existe un centro de hospedaje para las mujeres víctimas de violencia. La preocupación del intendente Leo Nardini por estas problemáticas no es muy común, y la calidad de vida que se les da a las mujeres en este lugar, donde tienen todas las comodidades, dignifica a la persona. Esas mujeres pueden pensar en un futuro mejor”.