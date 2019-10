Con una clave, los ciudadanos podrán acceder desde su celular a todo tipo de consultas como visitas médicas realizadas; datos de las internaciones; turnos pendientes; visualizar, descargar y enviar por mail los resultados de laboratorio y placas radiográficas. El visualizador no sólo sirve para ver la imagen, sino que cuenta con herramientas para analizarla: tomar medidas, hacer zoom, ver por el negativo, entre otras posibilidades. Para descargar la aplicación, hay que ingresar desde el celular al siguiente link .

