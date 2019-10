La secretaria de Salud Pública y candidata a diputada nacional lleva adelante sus sesiones de de Kinesiología en el nuevo Hospital Municipal. Hace un mes sufrió una triple fractura en el brazo derecho y tras la exitosa intervención quirúrgica, hace su rehabilitación en la dependencia. “Se puede equiparar con los mejores lugares, totalmente equipado y tenemos grandes profesionales. Le recomiendo a todos los vecinos que deban hacer tratamientos similares que lo hagan aquí”, sostuvo.

El Municipio de San Fernando brinda un servicio de excelencia en el sistema de salud a partir de un circuito con el Hospital Municipal de Diagnóstico y Especialidades, centros de salud, los hospitales Oftalmológico y Odontológico, la Unidad de Diagnóstico Precoz 27, unidades y quirófano móviles, y el Servicio de Emergencias con una flota de ambulancias totalmente equipadas. Con la infraestructura y el personal adecuado, se implementan varios programas de prevención y controles médicos.

Hace un mes, la secretaria de Salud Pública, Desarrollo Humano y Políticas Ambientales, Alicia Aparicio, sufrió una caída y quedó con una triple fractura en su brazo derecho, tras la que debió ser intervenida quirúrgicamente y ahora atraviesa su rehabilitación motora. La funcionaria eligió llevar adelante sus sesiones de Kinesiología y Fisiatría en el moderno Hospital Municipal.

“Yo tuve un accidente hace un mes que me produjo tres fracturas en el brazo derecho. Me tuvieron que poner prótesis en la operación, salió todo bien y ya estoy en la etapa de rehabilitación. Estoy haciendo este proceso en el Hospital Municipal y, más allá de ser Secretaria, estoy viendo personalmente como es el servicio. Y la verdad que es muy bueno, está muy bien equipado el gimnasio y la parte de Kinesiología. Hago aquí mis rutinas y estoy muy contenta por lo que les digo a los vecinos que lo aprovechen”, destacó la funcionaria.

En este sentido, la candidata de diputada nacional señaló: “Es un Hospital Municipal con una gran calidad. Se puede comparar con los mejores lugares, totalmente equipado y tenemos grandes profesionales. Le recomiendo a todos los vecinos que deban hacer tratamientos similares se acerquen”.

El licenciado Miguel Minors, coordinador del Servicio de Kinesiología, dio detalle de cómo avanza la recuperación: “Estamos en este momento atendiendo a Alicia, que tiene un clavo endomedular con una fractura de humero y además una placa en “T” por una factura de muñeca. La estamos atendiendo con el equipo de kinesiólogos y todo el equipamiento como magneto, tens, láser, ultra sonido y un amplio gimnasio para poder hacer todos los ejercicios”.

“Como a ella, esperamos a todos los vecinos de San Fernando que necesiten del servicio a que se acerquen, tengan o no obra social”, agregó el doctor.

Varios sanfernandinos ya pasaron por el área de Kinesiología y destacan la atención brindada. La vecina Graciela va por su decimosexta sesión en el tramo final de su recuperación. “Es fabuloso porque aquí me siento cómoda y me dicen todo lo que tengo que hacer. En mi caso es por una prótesis y tengo la rehabilitación. Todo lo que necesito lo tienen, y no lo encontré en ningún otro lugar. La verdad que la atención es muy buena, son todos amables y estoy súper contenta”, dijo.

Y Érica coincidió: “Me parece muy buena la atención, estoy viniendo hace seis meses por una fractura. Sigo adelante el tratamiento y estoy satisfecha. Los profesionales siempre están pendientes de cómo va uno”.