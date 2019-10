Asimismo, por la tarde visitó el barrio Carlos Gardel del partido de Morón, junto al candidato local, Lucas Ghi.

Axel Kicillof, candidato a gobernador bonaerense por el Frente de Todos, recorrió este martes, los centros comerciales de Villa Adelina y Boulogne junto al candidato local, Federico Gelay, para conversar con comerciantes y vecinos de la zona. Más tarde, y acompañado por el candidato a jefe comunal de Morón, Lucas Ghi, visitó el barrio Carlos Gardel de ese partido y participó de una reunión con profesionales y rectores universitarios.

“Es penoso ver como después de tanta mentira, uno mira los hechos y encuentra que en Morón la gobernadora María Eugenia Vidal no hizo un metro cuadrado de viviendas, ni siquiera pudo terminar las obras de la Escuela Secundario 32”, afirmó Kicillof a su llegada al distrito, al mismo tiempo apuntó que “es un problema concreto porque dejó sin educación, y sin derechos al barrio Carlos Gardel”.

“Lo único que pueden hacer es seguir atacando, ahora están diciendo que el gobierno que viene no se va a ocupar de la seguridad. A nosotros nos importa la seguridad, pero sabemos que tiene dos aspectos, uno es perseguir el delito y el otro es crear trabajo, darle una salida a los pibes focalizando en mejor educación y mejor salud”.

Luego de conversar con el sacerdote del barrio, Rodrigo Vega, Kicillof saludó a los vecinos que se acercaron. “Estos cuatro años lo único que han podido producir es vulnerabilidad social y más pobreza”, en este sentido reconoció que de ganar los comicios de octubre no encontrará “una situación fácil, pero sabemos muy bien que de ahí se sale con una sociedad organizada, solidaria y con un gobierno comprometido que trabaje en cualquier situación, así nos sacaron de ese infierno Néstor primero y Cristina después”.

Y completó: “No pudieron apagar la llama de la organización y la solidaridad que nos caracteriza en toda la Provincia”. “Necesitamos que en cada uno de los municipios y cada uno de los intendentes tengan como prioridades el empleo, la producción, la salud y la educación. Y eso en Morón, es Lucas Ghi”.

En declaraciones a la prensa, Kicillof respondió: “Necesitamos que la gobernadora reconozca el rojo con el que deja las cuentas provinciales y la enorme deuda que contrajo en dólares”. Asimismo, manifestó que el gobierno provincial “es el que debe ocuparse” de no generar más daño en el tejido social y productivo en los próximos meses.

Por la mañana, el actual diputado nacional recorrió los centros comerciales de Villa Adelina y Boulogne junto al candidato a intendente local, Federico Gelay, y la senadora provincial, María Teresa García, para conversar con comerciantes y vecinos de la zona. Allí, enfatizó “queremos un gobierno que impulse la actividad económica y que, sobre todo, esté del lado de las y los comerciantes locales, trabajando para que la Provincia se ponga en marcha”.

“San Isidro es de los distritos más ricos de la Provincia. Tiene mucha prosperidad pero también mucha inequidad, mucha pobreza. Han fundido a la clase media. Los 4 millones nuevos de pobres eran de clase media. No está bueno que te vaya bien si al resto le va mal”, remarcó. Y agregó: “Uno camina por Boulogne y ve muchas persianas bajas, y que los comerciantes no tienen ventas, no pueden pagar las tasas y nadie los ayuda. El salario va a seguir cayendo mientras esté este gobierno. La gobernadora debe explicar por qué no usó el instrumento crediticio que tiene el Banco Provincia, que es uno de los más importantes del país. El intendente por ser parte del esquema político no hizo lo que tiene que hacer, con los instrumentos que tiene la intendencia. Hablando con los comerciantes uno ve las cosas que Posse no hizo durante 20 años”.

Sobre las cifras de pobreza que se conocieron el lunes, el ex ministro de Economía dijo que la situación del país opaca la de la Provincia y que en Buenos Aires subió un 10 por ciento desde 2015. Además, le pegó al grupo Clarín: “Los diarios y la prensa son oficialistas, miren la tapa del matutino principal de hoy, el dato fundamental de la jornada no está”.

Finalmente, y a pesar de que San Isidro es un municipio adverso para el peronismo, Kicillof se mostró con confianza en que Federico Gelay pueda ser electo el 27 de octubre. “Quedó a 18 mil votos con una oportunidad muy grande, porque todos sabemos que han endeudado al país, que aumentó la pobreza y la inflación, y revertir la situación requiere de un gobierno nacional como el del Alberto Fernández, que piense en lo productivo, la salud y la educación pública, problemas que también tiene San Isidro. Necesitamos que el intendente piense igual que el gobernador y el presidente”, manifestó.

También estuvieron presentes en la recorrida por Boulogne y Villa Adelina, el director del Banco Provincia, Sebastián Galmarini; el candidato a intendente de San Fernando, Juan Andreotti; el candidato a jefe comunal de Vicente López, Lorenzo Beccaria; y concejales sanisidrenses del Frente de Todos.