“Esto es un número récord de egresados, lo que habla de que esta iniciativa crece año tras año. Me acuerdo que empezamos con un pequeño cantero; hoy somos cientos de huerteros trabajando y expandiendo esta labor”, comentó Ignacio Floridi, coordinador general del programa.

“Es una alegría enorme poder compartir este día tan especial con los egresados y ver cómo crece este programa que tantos beneficios tiene. Además, es para destacar el trabajo que realizan no solo en San Isidro sino en otras provincias del país”, expresó el intendente Gustavo Posse.