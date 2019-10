“Con estos avances, nuestros abuelos van a poder pasar sus tardes en un nuevo Centro de Día y los pacientes van a poder dormir más cómodos en 30 habitaciones nuevas. Me llena de orgullo saber que seguimos trabajando para cuidar a las personas mayores de nuestro municipio”, señaló el intendente Jorge Macri, a propósito del trabajo en conjunto entre las distintas esferas de gobierno que hoy le permiten a la comuna erigir una de las obras más destacadas en materia de salud pública en todo el país y la ubican como el primer municipio saludable en toda la provincia de Buenos Aires.

La segunda etapa de obras, que implicó la puesta en valor y preservación de la fachada del antiguo geriátrico y la creación de un Centro de Día para personas que no necesiten una residencia permanente, ha finalizado.