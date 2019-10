Respecto al objetivo de la obra, manifestó: “Asumimos el compromiso por las familias que viven acá. No queremos que nadie ocupe más debajo de la línea de tensión por su propia seguridad”.

Con el crecimiento de la ciudad hacia el oeste, las torres de alta tensión quedaron ubicadas en el centro de populosos barrios y esta obra no sólo permitirá urbanizarlos de manera adecuada sino que también mejorará la salubridad de los habitantes de toda la zona.

El Intendente junto a su equipo ejecutivo y miembros del Concejo Deliberante se acercó hasta el obrador ubicado en la avenida Antártida Argentina y Calle 34 para recorrer el cumplimiento de la obra, que por jurisdicción no le corresponde al Municipio.