Son “auxiliares docentes” los porteros, cocineros, ayudantes de cocina, maestranzas y personal administrativo del Consejo Escolar, que cumplen con una jornada laboral de 6 horas. Entre ellos, hay ex combatientes de Malvinas y personas con discapacidad.

Miguelina es auxiliar escolar de la Escuela 24; agradecida con el agasajo que organizó el Municipio, comentó: “Es muy importante para nosotros que nos tengan en cuenta y valoren nuestro trabajo, la estamos pasando espectacular”. Por su parte, María Angélica, que fue la primera portera que tuvo la Escuela 48, manifestó: “La estamos pasando muy bien, por eso vengo todos los años. La iniciativa del Municipio me parece hermosa, nos han atendido excelente como siempre”.

Los y las auxiliares de la educación son una figura silenciosa que aparece durante la niñez, no solo se preocupan por el aseo diario del establecimiento y de la elaboración del almuerzo, desayuno y merienda, sino que también enseñan hábitos saludables y transmiten valores como la honestidad, esfuerzo y el respeto por el otro.

“Estamos muy contentos de poder brindar este homenaje, que tiene que ver con darles una caricia a quienes sostienen la educación pública desde las tareas no docentes. Este reconocimiento es para señalar que el Municipio y la comunidad de Tigre tienen muy presente el trabajo de los auxiliares de la educación”, expresó Zamora, quien recordó que el acceso a la educación es un derecho de todos los ciudadanos y una herramienta fundamental para construir una sociedad inclusiva, que genere desarrollo y contribuya al crecimiento de las personas.