Las usuarias del Dispositivo de Alarma para Mujeres Agredidas serán registradas desde la Dirección General de Desarrollo Humano, Contención e Inclusión Social, que contiene al área de Políticas de Género y Diversidad Sexual. La titular de la dirección Gabriela Dell´Ollio dio precisión sobre cómo será la implementación. “El botón lo puede solicitar cualquier víctima, tenga o no denuncia. Se pueden acercar a Henry Dunant 1369, de 8 a 17, sin turno previo. Se les hace un informe de riesgo con el equipo interdisciplinario y evaluamos los indicadores que resultan de esa entrevista. De acuerdo al análisis del caso, se les adjudica. Nos comunicamos con el Centro de Monitoreo y ellos lo instalan”, afirmó.

Galmarini, por su parte, expresó: “Este tipo de políticas dan buen resultado. Yo los felicito a Luis, a Juan, a Alicia y a todo el equipo de San Fernando porque hay que tener vocación de servicio, voluntad política para llevar adelante estos planes y queda demostrado que cuando las instituciones son el límite y no el cuerpo de las mujeres, ellas pueden vivir una vida sin violencia”.

Por otro lado, señaló que “poder aplicar este botón DAMA no es un trabajo de un día, sino que es fruto de una gran inversión en materia de seguridad, principalmente de prevención con un sistema de protección ciudadana”. “Este es un lineamiento del Frente Renovador, hacerse cargo de problemas que no son responsabilidades de los Municipios pero son demanda de la sociedad, por eso es que ahora estamos acompañando a las mujeres”, manifestó.

El diputado provincial y candidato a intendente, Juan Andreotti; la secretaria de Salud y candidata a diputada nacional, Alicia Aparicio; y la candidata a diputada provincial, Malena Galmarini, encabezaron la presentación del Dispositivo de Alarma para Mujeres Agredidas, o botón DAMA. “Poder aplicar este botón no es un trabajo de un día, sino que es fruto de una gran inversión en materia de seguridad, principalmente de prevención con un sistema integral de protección ciudadana”, aseguró el legislador bonaerense.