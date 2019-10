“Esta es la escuela del barrio Néstor Kirchner, la que nunca terminaron. Hoy se encuentra sin los portones que lo robaron, es una vergüenza no tener una escuela para los chicos en José c. Paz”, reclama en contacto con el Whatsapp de SMnoticias María, vecina paceña.

Abandono, basural e inseguridad son las palabras que más se escuchan en José C. Paz. Eso lo saben bien los vecinos del barrio Nestor Kirchner, y lamentablemente también los sufren los chicos, que esperan desde hace años la culminación de las obras de la escuela. Mientras tanto, inescrupulosos se robaron los portones del edificio, mientras las autoridades miran para el otro lado.

En José C. Paz se roban los portones de escuela abandonada por el gobierno, a metros de un basural