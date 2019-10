En el transcurso de la tarde, los adultos pudieron acceder a la instalación de la app Alerta Tigre Global y conocer el programa “Reciclá” de separación de residuos. María, vecina de Rincón, agradeció la labor del Municipio y dijo: “Tengo tres hijas que van a disfrutar muchísimo este nuevo espacio. Me parece bárbaro que se estén haciendo plazas por toda la ciudad”. Por su parte, María Luisa, residente de la zona señaló: “Ojalá que todos los vecinos tengamos la capacidad de cuidar esta maravilla. Es muy importante que todos colaboren para que dure muchos años”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com