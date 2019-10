El hecho pone en relieve la importancia que tienen los recorridos policiales de rutina como herramienta preventiva y en este caso en particular, la trascendencia que genera el buen funcionamiento de un operativo de seguridad municipal como es el cuerpo de Patrulla de Vicente López.

Un rápido dispositivo cerrojo, en el que participaron otras patrullas y que contó con el apoyo del sistema de cámaras municipales, permitió la rápida captura y puesta a disposición de la Justicia de estas dos personas, cuyas edades no superan los 20 años y que quedaron alojados en la comisaría cuarta de Villa Martelli.