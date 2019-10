Por último, dijo: “La desesperación de Ducoté no tiene límites. Y por eso se anima a dar de baja una ordenanza que fue votada democráticamente para defender los intereses de todos los pilarenses”.

“A la gran mayoría de la gente el gobierno de Cambiemos le hizo la vida imposible. Les sacó el trabajo, hizo que las cuentas fueran impagables y disparó la inflación haciendo un combo insostenible. En agosto eso se vio en las urnas. En Pilar particularmente un 51% de la gente votó a Alberto Fernández y la inmensa mayoría le dijo que no a Macri, a Ducoté y a las políticas de Cambiemos”, planteó.

“El proyecto que presentamos no tenía otro objetivo que resguardar los recursos de todos los pilarenses, garantizando que no se hiciera un uso indiscriminado e irresponsable de los fondos del Estado. Ya vimos durante la campaña previa a las PASO, cómo Ducoté salió a la calle con cartelería, publicidad y un despilfarro total de recursos”, describió.

Después de que se supiera que Ducoté vetó la ordenanza que buscaba limitar las facultades del Ejecutivo, Santiago Laurent, jefe del bloque del Frente de Todos planteó: “Cada actitud del Intendente no hace más que confirmar que su única intención es dejar en Pilar una tierra arrasada”.

