El show principal estuvo a cargo de Lourdes Sánchez, quien dijo: “Estos shows gratuitos y al aire libre para toda la familia me encantan. Esta es una experiencia impresionante, subir al escenario y cantar y bailar mis canciones, con los chicos de público, es lo mejor que me pasó en mi carrera”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com