“Las jornadas de limpieza de la costa en Vicente López, tienen la premisa de concientizar y educar a vecinos e instituciones sobre la problemática ambiental, las buenas prácticas ambientales y entender que sin el compromiso y la participación de todos los actores de la sociedad, no podemos tener una costa limpia, un río con agua potable, ni un municipio sustentable como todos queremos”, explicó el director Ambiente y Eficiencia Energética de Vicente López, Gabriel Vannelli.

This site is protected by wp-copyrightpro.com