En Belén de Escobar, más de 1100 atletas de alto rendimiento participaron de la primera competencia oficial de Ironman Triathlón 5150. El evento se desarrolló en el distrito por primera vez en la historia y tuvo una destacada actuación de deportistas locales.

“Quiero felicitar a todos los participantes y también agradecer a todas las familias que vinieron a alentar a los competidores. Fue una jornada maravillosa en un ambiente natural y con una comunidad de espíritu deportivo. Quiero destacar la actitud de todos los deportistas que corrieron porque más allá del deseo de ganar la carrera, se alentaban unos a otros por eso hay que reconocer el esfuerzo de todos”, manifestó el intendente Ariel Sujarchuk.

El primer puesto femenino fue para la vecina del distrito y coordinadora de natación del Club Sportivo Escobar, Yanina Minaglia, de 37 años, quien completó la prueba en 2 horas 23 minutos y 46 segundos. Luego de la premiación, manifestó: “Estoy muy contenta por haber superado mis propias expectativas. Fue un placer correr en mi distrito, la organización fue excelente, nos hicieron sentir muy cómodos. El circuito fue hermoso y el día también, por lo que estaba ideal para competir. Agradezco a todos los que me alentaron durante la carrera porque me dieron mucha fuerza y me hicieron sentir mucha emoción”.

También se destacaron las competidoras locales Nancy Castelli, con 2 horas 43 minutos y 23 segundos; y Rocío Martínez, con un tiempo de 2 horas 42 minutos y 53 segundos, que se ubicaron en los puestos 17° y 18° respectivamente. Por su parte, entre los varones, los representantes locales de mejor rendimiento fueron Esteban Giménez, en el puesto 23°, con un tiempo de 2 horas 11 minutos y 50 segundos; Mariano Bucci, en el puesto 25°, con 2 horas 12 minutos y 31 segundos; y Lucas Leguizamón, en el puesto 38°, con un tiempo de 2 horas 16 minutos y 48 segundos.