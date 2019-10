En tanto, su compañera Clara agregó: “Fue una charla muy didáctica y me llevé consejos importantes para aplicar en el trabajo cotidiano”.

Jorge Barrasa, responsable a cargo de la Dirección de Tránsito, explicó: “Participamos de un curso de capacitación para los examinadores teóricos y prácticos de todos los Municipios. La organización no gubernamental “Formar para educar” fue la encargada de dictar la capacitación para motos y para el manejo defensivo del automóvil. En esta ocasión hemos sido elegidos como sede y han participado los municipios de San Pedro, Ramallo, Tigre, San Isidro y el anfitrión, San Fernando”.