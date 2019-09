Del total de durmientes fisurados detectados en 2016, ya se repusieron más de 24 mil, lo que representa casi la mitad. Los trabajos se realizan en simultáneo con la operación del servicio para no perjudicar a los pasajeros.

“Con obras como esta seguimos avanzando en la mejora continua del servicio de trenes, tanto metropolitano como de larga distancia, para garantizar una experiencia de viaje segura y confortable para los pasajeros”, destacó Guillermo Fiad, presidente de Trenes Argentinos Infraestructura. Además, afirmó: “En estos casi cuatro años hemos invertido más de 4 mil millones de dólares en nuestros trenes como no ocurría desde hace décadas y debemos continuar para el bien de toda la sociedad”.