“Estamos contentos porque esto va a fortalecer la relación con la comunidad isleña y eso para nosotros es fundamental. La embarcación tiene un eje fuerte en la cuestión ambiental para aquellos que no respeten este cuidado. Es una política pública clave que atraviesa la cultura, la educación, la salud y el desarrollo productivo del lugar en el que vivimos”, aseguró el director del Plan de Manejo del Delta, Luis Cancelo, quien recibió de parte del jefe comunal la llave de la flamante lancha.

“Esta embarcación pretende preservar nuestro Delta de cualquier acción que no esté en el marco de la normativa del Plan de Manejo. En este último tiempo hemos avanzado mucho desde el Municipio en la construcción democrática para la participación de los vecinos isleños. Como gobierno, debemos escuchar a toda la comunidad y trabajar en las ideas que nos plantean para brindar una mayor calidad de vida”, señaló el jefe comunal Julio Zamora, quien participó del acto junto a personal de la Subsecretaria de Desarrollo Urbano Ambiental, la Dirección del Plan de Manejo del Delta y miembros del Consejo Asesor Permanente Isleño.