La obra incluye también hidráulica, para dar fin a un tema que afectaba a las familias desde hacía décadas. “Había zonas que se inundaban y era algo que afligía mucho a los vecinos de este lugar. Ya es un tema solucionado gracias al esfuerzo de todos y a la buena administración que hizo que en tiempos de crisis no frenemos con ninguna de las obras que teníamos planificadas”, aseguró Nardini.

El jefe comunal afirmó: “Después de tanto tiempo, pudimos solucionar cosas con la que nos habíamos comprometido con los vecinos en el 2015. Les agradezco por la paciencia y por creer en nosotros. Este lugar quedó mucho más lindo, levanta al barrio y le da esperanza a la gente de que se puede estar mejor. El compromiso es seguir trabajando para brindar soluciones a todos aquellos a quienes no pudimos llegar todavía”.