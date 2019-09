En la tarde del domingo, se llevó a cabo la edición número 30 del festejo por el Día del Niño que organiza la agrupación Peronismo 2020, que a nivel nacional conduce la diputada Cristina Álvarez Rodríguez y a nivel local el dirigente Oscar Bitz. Disfrutaron de la jornada miles de chicos de Villa Maipú -donde se realizó el festejo- y de todos los barrios de San Martín. Como de costumbre, se sortearon regalos y más de 100 bicicletas. Estuvo presente el intendente Gabriel Katopodis.

“Un año más organizamos este gran festival para todos los niños de San Martín. Empezó siendo algo para los chicos de Villa Maipú y año tras año se fueron sumando vecinos de todos los barrios del distrito”, declaró ante la prensa Oscar Bitz. “Es un día de mucha satisfacción para nosotros, porque vemos disfrutar y jugar a los chicos, que vienen con sus familias. Es algo muy importante para nosotros”, agregó.

“Un grupo grande de compañeros trabaja mucho tiempo antes para organizarlo”, añadió, y luego enumeró actividades que se ofrecieron en el festival, “como los inflables, los juegos de kermesse y la merienda que toman los chicos”. “Además hay números artísticos, y hoy sumamos una exhibición de Taekwondo y un sector de barbería, donde niños y grandes se cortaron el pelo gratuitamente”, remarcó.

“Hoy sorteamos más de 100 bicicletas, y ver la sonrisa de los chicos que ganan es algo inolvidable”, prosiguió el dirigente. “Este año se cumplen 30 años de esta fiesta, y me pasa que me cruzo con vecinos que me recuerdan que cuando ellos eran niños se ganaron una bicicleta, y que hoy traen a sus hijos a este festival”.

“Esta actividad, nuestra cena de fin de año y el agasajo por el Día de la Mujer, entre otras, son actividades ya tradicionales del Peronismo 2020. Cada año tratamos que mejoren respecto del año anterior. Hoy hay más de 3 mil chicos presentes, y es algo muy conmovedor y de mucha responsabilidad. Todos los compañeros trabajan para que esto salga bien”, completó.

Por último, en términos de política y a menos de un mes de las elecciones, el hombre del Frente de Todos respaldó la reelección del intendente Gabriel Katopodis. “Es un hombre fuera de serie, y San Martín merece seguir siendo gobernado por un hombre como él”, afirmó. “Hoy los vecinos sufren en carne propia el modelo de exclusión que llevan adelante Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. Lo sufren cuando hacen las compras y cuando pagan las tarifas excesivas de los servicios públicos. Eso generó que en agosto nuestro espacio político obtenga un triunfo contundente a nivel nacional provincial y municipal”, sostuvo.

“Nosotros estamos al lado de la gente, por eso entendemos lo que sufren. Desde el gobierno nacional, con Alberto Fernández y Cristina Kirchner; y desde la Provincia, con Axel Kicillof y Verónica Magario, seguramente vamos a reconstruir el tejido social que ha dañado este gobierno”, añadió. “Hemos retrocedido muchísimo y recomponer la situación va a llevar muchos años, pero el gobierno del Frente de Todos va a trabajar para solucionar los problemas que sufren hoy nuestros vecinos”, finalizó.

Estuvieron presentes en la jornada, el presidente del Concejo Deliberante, Diego Perrella; el diputado provincial y candidato a concejal, Lauro Grande; el jefe de Gabinete municipal y también aspirante a edil, Fernando Moreira; la secretaria para la Integrción Educativa, Cultural y Deportiva, Nancy Cappelloni; la concejal Georgina Bitz; el consejero escolar Jonatan Cifelli; y la ex concejal y aspirante al mismo cargo, Verónica Jalil, entre otros.