La jornada, que comenzó a las 12 del mediodía, contó con shows en vivo, música y sorteos. “Fue la fiesta del pueblo”, contó Álvarez y, rápidamente, subrayó que “esta es una nueva apuesta para colaborar con los jóvenes y así poder sumar fondos para el viaje de egresados, que como bien todos sabemos, es costoso para los padres”. “Todo lo recaudado desde los puestos, sumado a los sorteos que realizamos, sirvió para ello. No solo que estamos felices por seguir apostando a estos multitudinarios festejos sino que sentimos orgullo de nuestros jóvenes derquinos”, completó.

